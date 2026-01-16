Rendez-vous Nature Illustration botanique Villemoisan Val d’Erdre-Auxence

Rendez-vous Nature Illustration botanique Villemoisan

Un événement organisé dans le cadre des Rendez-vous Nature, le dimanche 10 mai 2026 à Villemoisan.

Initiez-vous au dessin botanique, une approche douce et sensible pour découvrir la diversité botanique locale. Accompagné d’une paysagiste-herboriste, prenez le temps de vous émerveiller.

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

An event organized as part of Rendez-vous Nature, on Sunday May 10, 2026 in Villemoisan.

