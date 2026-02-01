Manifestation sportive Défi 1900 #7 Le Louroux-Béconnais Cour du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence

Manifestation sportive Défi 1900 #7 Le Louroux-Béconnais

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Les 20 et 21 juin 2026 sur la base de loisirs du Petit Anjou au Louroux-Béconnais, se tiendra la 7ème édition du Défi 1900.

7e édition du Défi 1900 au profit de l’association Rêves qui aide les enfants très gravement malades à réaliser leurs rêves. Quatre nageurs enchaîneront les relais individuels durant 24h dans l’étang du Petit Anjou.

L’objectif ? Récolter un maximum de dons au profit de l’association afin de financer les rêves d’enfants malades. .

Cour du Petit Anjou Base de loirsir du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 35 59 61 reves49@reves.fr

English :

The 7th edition of the Défi 1900 will be held on June 20 and 21, 2026 at the Petit Anjou leisure park in Le Louroux-Béconnais.

