Fête de la Musique La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence

Fête de la Musique La Cornuaille
Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Fête de la musique avec la fanfare de La Cornuaille organisé le dimanche 21 juin à 18h.
Organisée par l’association des trompettes fanfare de La Cornuaille.
Accès libre et gratuit. .
Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 02 01
English :
Fête de la musique with the La Cornuaille brass band on Sunday June 21 at 6pm.
