Fête de la Musique La Cornuaille

Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Fête de la musique avec la fanfare de La Cornuaille organisé le dimanche 21 juin à 18h.

Organisée par l’association des trompettes fanfare de La Cornuaille.

Accès libre et gratuit. .

Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 02 01

Fête de la musique with the La Cornuaille brass band on Sunday June 21 at 6pm.

L’événement Fête de la Musique La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Anjou bleu