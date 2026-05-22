Fête d’ouverture de la saison estivale Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence) Camping-piscine Val d’Erdre-Auxence
Fête d’ouverture de la saison estivale Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence) Camping-piscine Val d’Erdre-Auxence samedi 4 juillet 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Fête d’ouverture de la saison estivale Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence)
Camping-piscine 40 rue du Moulin Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête d’ouverture de la saison estivale au camping-piscine de Villemoisan, le samedi 4 juillet 2026.
Pourcommencer l’été en beauté, le Foyer rural de Villemoisan, en partenariat avec la commune, vous propose de venir profiter d’animations gratuites le samedi4 juillet sur le site camping-piscine (Villemoisan).
Au programme Rallye escape game, jeux gonflables, concours de lancer de tong, jeux aquatiques
Bar et restauration sur place
Piscine exceptionnellement ouverte jusqu’à 21h30 .
Camping-piscine 40 rue du Moulin Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87 secretariat@val-erdre-auxence.fr
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English :
Summer season opening party at the Villemoisan camping-pool, Saturday, July 4, 2026.
L’événement Fête d’ouverture de la saison estivale Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu
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