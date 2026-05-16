Rando Ferme La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) Val d’Erdre-Auxence
Rando Ferme La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) Val d’Erdre-Auxence dimanche 7 juin 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Rando Ferme La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence)
Lieu-dit Moiron Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Rando Ferme organisée le dimanche 7 juin 2026 à la Cornuaille.
Les agriculteurs et éleveurs de Val-d’Erdre-Auxence organisent une nouvelle rando ferme.
L’intérêt de cet évènement est de visiter des exploitations tout en s’adonnant au plaisir de la randonnée dans le bocage cornuaillais.
Cette année le départ se fera au lieu-dit Moiron, de 8 h à 10 h.
Accueil, Inscription et remise du plan de marche se feront là. Le public pourra découvrir le travail de ces éleveurs ovins et bovins passionnés.
Partez pour 3 heures de découverte à travers champ à la rencontre des acteurs locaux.
Une dégustation de produits locaux et verre de l’amitié clora cette rando ferme.
Organisée par la rando FDSEA, les randonneurs de La Cornuaille, la CUMA du Pont Ménard, chasseurs et club nature. .
Lieu-dit Moiron Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 81 17 84 michelevelyne@orange.fr
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English :
Rando Ferme organized on Sunday June 7, 2026 at La Cornuaille.
L’événement Rando Ferme La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu
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