Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Rue du stade Val d’Erdre-Auxence
Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Rue du stade Val d’Erdre-Auxence dimanche 31 mai 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais
Rue du stade Complexe sportif Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 11:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’école Noël Pinot orgnanise sa randonnée gourmande le dimanche 31 mai 2026 au Louroux-Béconnais.
3 parcours 5 km ludique, 10km et 12km.
Inscription avant le 26 mai pour le repas. .
Rue du stade Complexe sportif Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 26 75 06 rando.noel.pinot@gmail.com
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English :
The Noël Pinot school is organizing its gourmet hike on Sunday May 31, 2026 at Le Louroux-Béconnais.
L’événement Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu
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