Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Rue du stade Val d’Erdre-Auxence

Val d’Erdre-Auxence

Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais

Rue du stade Complexe sportif Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 11:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’école Noël Pinot orgnanise sa randonnée gourmande le dimanche 31 mai 2026 au Louroux-Béconnais.

3 parcours 5 km ludique, 10km et 12km.

Inscription avant le 26 mai pour le repas. .

Rue du stade Complexe sportif Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 26 75 06 rando.noel.pinot@gmail.com

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English :

The Noël Pinot school is organizing its gourmet hike on Sunday May 31, 2026 at Le Louroux-Béconnais.

L’événement Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu