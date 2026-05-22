Feu d’artifice La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) Stade de foot Val d’Erdre-Auxence
Feu d’artifice La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) Stade de foot Val d’Erdre-Auxence lundi 13 juillet 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Feu d’artifice La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence)
Stade de foot La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion de la Fête Nationale, le feu d’artifice sera tiré le13 juillet 2026 à La Cornuaille.
Direction la commune déléguée de La Cornuaille pour applaudir le défilé de chars, les danseurs et la fanfare puis apprécier le feu d’artifice qui sera tiré vers 23h au stade de football.
Sans oublier le traditionnel bal populaire organisé sur la place de la mairie ! .
Stade de foot La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87
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English :
On the occasion of the Fête Nationale, the fireworks display will take place at La Cornuaille on July 13, 2026.
L’événement Feu d’artifice La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu
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