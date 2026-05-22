Feu d’artifice Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence
Feu d’artifice Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence mardi 14 juillet 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Feu d’artifice Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)
Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré à l’étang du Petit Anjou le 14 juillet 2026 au Louroux Béconnais.
A l’occasion de la Festivités du 14 juillet, rendez-vous le mardi 14 juillet à partir de 23h pour un feu d’artifice à l’étang du Petit Anjou.
À l’occasion de la fête nationale, les habitants ont rendez-vous 14 juillet au Louroux-Béconnais. Tout au long de la journée, l’Office Sports et Loisirs (OSL) proposera des animations sur la base de loisirs du Petit Anjou.
Restauration et bar sur place.
Événement organisé par l’OSL et la commune. .
Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Bastille Day on July 14, the fireworks display will take place at the Petit Anjou pond in Le Louroux Béconnais on July 14, 2026.
L’événement Feu d’artifice Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire)
- Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Rue du stade Val d’Erdre-Auxence 31 mai 2026
- Rando Ferme La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) Val d’Erdre-Auxence 7 juin 2026
- Manifestation sportive Défi 1900 #7 Le Louroux-Béconnais Cour du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence 20 juin 2026
- Fête de la Musique La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence 21 juin 2026
- Comédie Musicale Un jour à Cuba Ecole de musique de l’Anjou bleu Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 28 juin 2026