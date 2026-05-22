Val d’Erdre-Auxence

Feu d’artifice Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)

Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré à l’étang du Petit Anjou le 14 juillet 2026 au Louroux Béconnais.

A l’occasion de la Festivités du 14 juillet, rendez-vous le mardi 14 juillet à partir de 23h pour un feu d’artifice à l’étang du Petit Anjou.

À l’occasion de la fête nationale, les habitants ont rendez-vous 14 juillet au Louroux-Béconnais. Tout au long de la journée, l’Office Sports et Loisirs (OSL) proposera des animations sur la base de loisirs du Petit Anjou.

Restauration et bar sur place.

Événement organisé par l’OSL et la commune. .

Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87

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English :

On the occasion of the Bastille Day on July 14, the fireworks display will take place at the Petit Anjou pond in Le Louroux Béconnais on July 14, 2026.

L’événement Feu d’artifice Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu