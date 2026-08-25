Rendez-vous ORPAN tous seniors RIG Malville Nantes
mardi 22 septembre 2026 · RIG Malville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Offre organisée en coopération par l’ORPAN au RIG Malville Adulte, Personne en situation de handicap, Senior
Des Rendez-Vous santé Bien-être, également imaginer ou réaliser des activités, des sorties à faire ensembleRetenez les prochaines dates de présence de l’ORPAN au RIG Malville :Ouverts à tous seniors, avec Stéphanie, une opportunité de faire connaissance, se transmettre l’actualité loisirsEnvisager et préparer ensemble vos envies de sorties ou des projets à venir. Mardi 18/02 : Bonjour voisins
RIG Malville Nantes 44000
02 40 99 26 00
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