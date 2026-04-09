[Rennes] Balade à vélo et pique-nique aux Jardins familiaux de Cleunay Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rennes Dimanche 26 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le dimanche 26 avril 2026, de 10h à 12h

Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes

Gratuit

Lien d’inscription : [https://ajf-rennes.frama.space/apps/forms/s/3kzdc34TkQMyDPqEQbKTgiH4](https://ajf-rennes.frama.space/apps/forms/s/3kzdc34TkQMyDPqEQbKTgiH4)

Balade à vélo organisée par les Jardins Familiaux de la Ville de Rennes et Rayons d’Action.

Départ des Jardins familiaux de Cleunay à 10h, itinéraire à vélo tranquille (2h) à la découverte de différents secteurs de jardins. Arrivée à la Bintinais avec pique-nique (sorti du sac) autour du four à pain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T12:00:00.000+02:00

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https://ajf-rennes.frama.space/apps/forms/s/3kzdc34TkQMyDPqEQbKTgiH4

Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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