Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Rennes] Balade à vélo et pique-nique aux Jardins familiaux de Cleunay Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rennes

[Rennes] Balade à vélo et pique-nique aux Jardins familiaux de Cleunay Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rennes

[Rennes] Balade à vélo et pique-nique aux Jardins familiaux de Cleunay Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rennes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes.

Adresse : Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes.

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

[Rennes] Balade à vélo et pique-nique aux Jardins familiaux de Cleunay Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rennes Dimanche 26 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

.

Le dimanche 26 avril 2026, de 10h à 12h
Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes
Gratuit
Lien d’inscription : [https://ajf-rennes.frama.space/apps/forms/s/3kzdc34TkQMyDPqEQbKTgiH4](https://ajf-rennes.frama.space/apps/forms/s/3kzdc34TkQMyDPqEQbKTgiH4)
Balade à vélo organisée par les Jardins Familiaux de la Ville de Rennes et Rayons d’Action.
Départ des Jardins familiaux de Cleunay à 10h, itinéraire à vélo tranquille (2h) à la découverte de différents secteurs de jardins. Arrivée à la Bintinais avec pique-nique (sorti du sac) autour du four à pain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T12:00:00.000+02:00

1
 https://ajf-rennes.frama.space/apps/forms/s/3kzdc34TkQMyDPqEQbKTgiH4

Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes. Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)