Recherche scientifique et low-tech, Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107, Rennes

Recherche scientifique et low-tech Jeudi 30 avril, 10h30 Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00

Face à l’urgence écologique, la recherche scientifique mainstream reste ancrée dans l’imaginaire de la croissance verte et du technosolutionnisme : notre niveau de confort et notre mode de vie n’auraient pas à évoluer, puisque des technologies vertes vont réussir à concilier poursuite de la croissance et respect des limites planétaires. Actuellement, des imaginaires différents, qui seraient liés à la décroissance de nos sociétés, n’ont que peu de concrétisations dans le domaine de la recherche scientifique. Au cours de ce séminaire, nous présenterons notre définition des technologies low-tech et expliquerons pourquoi ces dernières sont selon nous le pendant technique de la décroissance. Nous montrerons par quelques exemples pourquoi, de manière probablement contre-intuitive, certains domaines des low-tech requierent de la recherche scientifique. Nous présenterons enfin certains résultats issus de nos recherches : on y parlera de métallurgie et de bière solaire, de l’utilisation d’urine en tant que réducteur chimique, et de l’analyse de cycle de vie de différentes méthodes de cuisson domestique.

Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 263 avenue général Leclerc Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://listes.univ-rennes.fr/wws/info/sciences-en-societe »}]

Un séminaire consacré aux low-tech présenté par Julian Carrey de l’INSA de Toulouse