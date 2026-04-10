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[Rennes] Exploratoire/Weker : Découverte du service civique 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes

[Rennes] Exploratoire/Weker : Découverte du service civique 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes

[Rennes] Exploratoire/Weker : Découverte du service civique 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes mercredi 13 mai 2026.

Lieu : 1 cours des Alliés, 35000 Rennes

Adresse : 1 cours des Alliés, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

[Rennes] Exploratoire/Weker : Découverte du service civique 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Mercredi 13 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Exploratoire/Weker : Découverte du service civique, Valérie Béchu, We Ker et l’Exploratoire
Vous souhaitez vous engager au service des autres, réfléchir à demain, optimiser une pause dans vos études ? Venez découvrir ce dispositif !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T15:30:00.000+02:00

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 exploratoire@we-ker.org

1 cours des Alliés, 35000 Rennes 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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