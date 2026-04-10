[Rennes] Exploratoire/Weker : Handicap, repenser mon projet professionnel 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Exploratoire/Weker : Handicap, repenser mon projet professionnel 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes mardi 12 mai 2026.
[Rennes] Exploratoire/Weker : Handicap, repenser mon projet professionnel 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Mardi 12 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Exploratoire/Weker : Handicap, repenser mon projet professionnel, Yoann Breard, Cap Emploi 35
Cet atelier à destination des personnes bénéficiant d’une RQTH (ou en cours d’obtention), vous propose de vous renseigner sur les aides et dispositifs existants pour la construction de votre projet professionnel.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00
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exploratoire@we-ker.org
1 cours des Alliés, 35000 Rennes 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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