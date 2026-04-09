[Rennes] Exposition « Trop de déchets dans nos poubelles » 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné Vendredi 1 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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10 Cr des Alliés, 35000 Rennes

Gratuit

Du 1er au 30 mai, venez visiter l’exposition « Trop de déchets dans nos poubelles » – prêt de l’Espace des Sciences de Rennes « Nos déchets envahissent la planète !

Abandonnés dans la nature, enfouis ou incinérés, ils polluent la terre, l’air et les océans. Les déchets domestiques représentent une bonne part d’entre-eux. Apprenons à les réduire et à les recycler. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-01T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-01T19:00:00.000+02:00

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10 Cr des Alliés, 35000 Rennes 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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