[Rennes] Forum « Osez vos vacances à vélo » Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes Vendredi 22 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Cette soirée propose une façon de voyager qui réduit de façon considérable notre empreinte écologique comparé aux voyages en avion, en partenariat avec La Bonne Assiette.

17h30 : Mini-projections, Rencontre – échanges, conseils avec des habitués.

20 h : Repas

21 h : Projections grands voyageurs :

– La Vel’Echappée Elsa et Charly 14 mois Rennes, Cap-Nord, Istanbul etc

– Rayons d’Orient Quentin et Lucile 12 mois Kazakhstan – Japon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T22:00:00.000+02:00

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Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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