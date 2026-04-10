[Rennes] Fresque de Benenova Champs Manceaux Champs Manceaux, 15 Rue Louis et René Moine, 35200 Rennes Rennes
[Rennes] Fresque de Benenova Champs Manceaux Champs Manceaux, 15 Rue Louis et René Moine, 35200 Rennes Rennes mercredi 13 mai 2026.
[Rennes] Fresque de Benenova Champs Manceaux Champs Manceaux, 15 Rue Louis et René Moine, 35200 Rennes Rennes Mercredi 13 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
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« Fresques de Benenova » qui sont des ateliers participatifs d’environ 2 heures pour sensibiliser et échanger collectivement autour du bénévolat : les motivations à s’engager, les freins éventuels, les leviers pour les dépasser, ainsi que les possibilités d’engagement sur le territoire rennais.
Cela s’adresse aux bénévoles déjà engagés dans les centres sociaux mais aussi aux personnes souhaitant s’engager, que ce soit dans les centres sociaux ou dans d’autres structures du quartier !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T16:30:00.000+02:00
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Champs Manceaux, 15 Rue Louis et René Moine, 35200 Rennes 15 Rue Louis et René Moine, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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