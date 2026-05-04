[Rennes] Le Catch à l’Eau Terrasses du Vertugadin, 12 All. André Ménard, 35000 Rennes Rennes Dimanche 10 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le dimanche 10 mai 2026, de 12h à 16h

12 All. André Ménard, 35000 Rennes

Gratuit

L’ALEC présente « Le Catch à l’Eau », un jeu sérieux pour découvrir la notion d’empreinte eau, à l’occasion de l’événement « Ça Bouge à Baud » le dimanche 10 mai après-midi au Parc du Baud Chardonnet à Rennes (Terrasses du Vertugadin). Accès libre et gratuit.

« Un ring où s’affrontent des catcheurs assoiffés d’eau au cours de 13 duels : voici le décor de ce jeu sur « l’empreinte eau », qui révèle les consommations d’eau cachées derrière nos vêtements, aliments, objets high tech… Alors qui de Baragouda ou Mocassassin a la plus grosse empreinte ? Les paris sont ouverts ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00

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Terrasses du Vertugadin, 12 All. André Ménard, 35000 Rennes 12 All. André Ménard, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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