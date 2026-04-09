[Rennes] Marché Festif La Basse Cour, Chemin Robert de Boron 35000 Rennes Rennes Dimanche 26 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Événement convivial et participatif organisé par La Basse Cour et le Jardin des Mille Pas, visant à sensibiliser les habitant·es aux transitions alimentaires, écologiques et sociales.

Le Marché Festif est un événement convivial et participatif organisé par La Basse Cour et le Jardin des Mille Pas, visant à sensibiliser les habitant·es aux transitions alimentaires, écologiques et sociales à travers une approche festive et accessible. Cette 10ᵉ édition, consacrée au sarrasin, met à l’honneur les circuits courts, les savoir-faire agricoles et artisanaux locaux ainsi qu’une alimentation saine et durable.

L’événement propose un marché de producteur·ices et artisan·es locaux, des ateliers autour de l’alimentation durable, des animations culturelles et artistiques, ainsi que des jeux et activités pour petits et grands. Il favorise les rencontres entre habitant·es, producteur·ices, associations et acteurs du territoire, créant ainsi un espace d’échange, de transmission de savoir-faire et de réflexion collective autour de nos manières de produire et de consommer.

Ouvert à un large public (habitants du quartier, familles, curieux, amateurs de produits locaux), l’événement se veut inclusif et accessible : entrée à prix libre, activités familiales et accès facilité en transports en commun, à vélo ou à pied depuis le quartier de Cleunay. Cette démarche permet de toucher des publics variés et de favoriser la participation citoyenne autour des enjeux de transition écologique et alimentaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T20:00:00.000+02:00

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La Basse Cour, Chemin Robert de Boron 35000 Rennes Chemin Robert de Boron 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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