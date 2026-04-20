[Rennes] Sortie à La Basse-Cour Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes
[Rennes] Sortie à La Basse-Cour Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes mercredi 20 mai 2026.
[Rennes] Sortie à La Basse-Cour Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes Mercredi 20 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
3€, sur inscription
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Le jeudi 21 mai 2026, à partir de 15h30
7 boulevard de Yougoslavie, rennes
3€, sur inscription :15 places
Les inscriptions se font à l’accueil du centre social : 02.99.50.90.47 – [cs.tyblosne@assoarcs.com](mailto:cs.tyblosne@assoarcs.com)
La sortie a lieu le jeudi 21 mai. Le départ se fera à 15h30 pour un début de visite à 16h. La visite dure 1h et nous prendrons un gouter à la ginguette de La Basse-Cour après (offert aux personnes). La participation est de 3 € par personne. Pas de tenue spéciale, juste des chaussures confortables.
Il y a 8 places pour des personnes venant avec nous en minibus au départ du centre social Ty-Blosne (7 boulevard de Yougoslavie à Rennes) et 7 autres places pour des personnes qui souhaitent/peuvent se rendre sur place par leurs propres moyens.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
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cs.tyblosne@assoarcs.com 02.99.50.90.47
Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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