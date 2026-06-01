Rennes Street Food Festival Place Jean-Normand 35000 Rennes Rennes Dimanche 28 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le Rennes Street Food Festival est un rendez-vous festif et convivial qui met à l’honneur les cuisines du monde préparées par des cheffes passionnées. À travers la gastronomie, l’événement célèbre la…

Le Rennes Street Food Festival est un festival populaire qui célèbre les cultures du monde à travers la cuisine, les arts et les rencontres. Organisé par l’Association Avenir avec les habitants du Blosne et de la ville, l’événement met à l’honneur des cheffes passionnées, gardiennes de traditions culinaires transmises de génération en génération. Plus qu’un rendez-vous gastronomique, le festival valorise la diversité culturelle, le dialogue interculturel, l’empouvoirement des femmes et le lien social dans une ambiance conviviale ouverte à tous les publics.

Le Festival propose un véritable voyage à travers les saveurs et les traditions du monde. Les visiteurs peuvent déguster des spécialités authentiques préparées par des cheffes bénévoles, assister à des animations culturelles, des concerts, des danses et profiter d’activités pour les enfants. Construit autour de quatre piliers — le culinaire, le culturel, la santé et l’environnement — le festival défend une vision où la cuisine devient un puissant vecteur de transmission, de reconnaissance des parcours et de transformation sociale.

Chaque édition rassemble plusieurs milliers de visiteurs et mobilise de nombreux bénévoles, associations, artistes et partenaires. En mettant en lumière des savoir-faire souvent transmis au sein des familles, le festival offre aux cheffes une véritable scène d’expression et de valorisation. Il contribue ainsi à renforcer les liens entre les habitants, à favoriser les échanges entre les générations et à faire de la diversité culturelle une richesse partagée. Le Rennes Street Food Festival s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable de la vie culturelle rennaise, où le culinaire devient un langage universel au service du vivre-ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00.000+02:00

1

0033650043535 contact@rennesstreetfoodfestival.fr https://rennesstreetfoddfestival.fr

Place Jean-Normand 35000 Rennes Place Jean-Normand 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

