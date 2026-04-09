[Rennes] VILLAGE DES POSSIBLES – ALTERNATIBA RENNES Mail François Mitterrand, 35000 Rennes Rennes 25 et 26 avril Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Vendredi 25 avril 2026, 13h15 à 23h30 & samedi 26 avril, 13h à 17h30

Mail François Mitterrand, 35000 Rennes

Le Village des Possibles revient à Rennes !

Deux jours pour se retrouver, se former, débattre, créer des liens et renforcer nos luttes écologiques, sociales et démocratiques.

Alternatiba Rennes vous invite à un événement ouvert et populaire mêlant formations, animations, ateliers, stands associatifs, mais aussi moments festifs pour faire vivre nos résistances.

4 parcours thématiques tout au long du week-end :

(Inter)connaissance associative

Les alternatives face au système

️ La politique locale c’est fantastique!

✊ Lutte contre l’extrême droite

Concerts pour se retrouver et célébrer nos luttes

️ Restauration sur place (options accessibles et conviviales)

Que vous soyez militant·e de longue date, membre d’une association, ou simplement curieux·se de vous engager, le Village des Possibles est un espace pour apprendre, s’organiser et construire ensemble.

LIEN PROGRAMME : [https://fete-des-possibles.org/rdv/village-des-possibles-2026/](https://fete-des-possibles.org/rdv/village-des-possibles-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T13:15:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:30:00.000+02:00

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Mail François Mitterrand, 35000 Rennes Mail François Mitterrand, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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