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AGENDA · Monpazier

Rentrée à la médiathèque Monpazier

vendredi 4 septembre 2026 · Monpazier

Rentrée à la médiathèque Monpazier

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Jardin des recollets
Ville
24540 Monpazier
Département
Dordogne
Tarif

Monpazier

Rentrée à la médiathèque

Jardin des recollets Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Venez échanger, faire connaissance et partager vos envies pour une nouvelle saison culturelle riche en découvertes.
Un moment convivial autour d’une auberge espagnole, accompagné par le chanteur Sully !

A la médiathèque si mauvais temps.   .

Jardin des recollets Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99 

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English :

L’événement Rentrée à la médiathèque Monpazier a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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