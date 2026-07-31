Informations pratiques

Monpazier

Rentrée à la médiathèque

Jardin des recollets Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Venez échanger, faire connaissance et partager vos envies pour une nouvelle saison culturelle riche en découvertes.

Un moment convivial autour d’une auberge espagnole, accompagné par le chanteur Sully !

A la médiathèque si mauvais temps. .

Jardin des recollets Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rentrée à la médiathèque Monpazier a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides