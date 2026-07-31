Rentrée à la médiathèque Monpazier
vendredi 4 septembre 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Rentrée à la médiathèque
Jardin des recollets Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Venez échanger, faire connaissance et partager vos envies pour une nouvelle saison culturelle riche en découvertes.
Un moment convivial autour d’une auberge espagnole, accompagné par le chanteur Sully !
A la médiathèque si mauvais temps. .
Jardin des recollets Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99
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English :
L’événement Rentrée à la médiathèque Monpazier a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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