RENTRÉE LITERAIRE Médiathèque Sucé-sur-Erdre vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Le rendez-vous incontournable de l’automne

Les libraires de chez Coiffard, vous proposeront une sélection de livres marquants .

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21 mediatheque@suce-sur-erdre.fr

English :

The must-see autumn event

German :

Der unumgängliche Termin im Herbst

Italiano :

L’evento autunnale da non perdere

Espanol :

La cita ineludible del otoño

