Rentrée littéraire Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Rentrée littéraire
Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:30:00
fin : 2026-09-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez découvrir une sélection des romans les plus attendus de la rentrée littéraire.
Un moment convivial pour échanger, partager vos envies de lecture et repartir avec de nouvelles idées de livres à dévorer.
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr
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English : Literary Season Kickoff
Come discover a selection of the most anticipated novels of the fall literary season.
It’s a fun opportunity to chat, share your reading interests, and leave with new ideas for books to devour.
L’événement Rentrée littéraire Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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