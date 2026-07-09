Rentrée littéraire Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Rentrée littéraire

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir une sélection des romans les plus attendus de la rentrée littéraire.

Un moment convivial pour échanger, partager vos envies de lecture et repartir avec de nouvelles idées de livres à dévorer.

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English : Literary Season Kickoff

Come discover a selection of the most anticipated novels of the fall literary season.

It’s a fun opportunity to chat, share your reading interests, and leave with new ideas for books to devour.

L’événement Rentrée littéraire Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes