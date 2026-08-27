Rentrez au DIX Le DIX (Maison de quartier) Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Le DIX (Maison de quartier) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public, Senior
Le DIX ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir votre maison de quartier et sa dynamique. L’occasion aussi de partager un temps privilégié avec une partie des associations qui le font vivre au quotidien grâce à leurs propositions d’ateliers en théâtre, danse, gym douce, arts plastiques, mosaïque, musique, clubs de jeux, yoga, ateliers d’écriture, et autres initiatives. A 12h, Le Collectif du DIX présentera sa programmation culturelle et les grandes lignes de son projet pour cette saison 2026/27. Pot offert à la suite de cette matinée.
Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100
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