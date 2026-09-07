AGENDA · Concarneau
Repair Café au Troc et puces, Place du marché Kerandon, Concarneau
samedi 12 septembre 2026 · Place du marché Kerandon · Concarneau
Informations pratiques
Repair Café au Troc et puces Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché Kerandon Finistère
Entrée libre, don libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Place du marché Kerandon Place du Marché concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Apportez vos objets en panne ou cassés au Troc et Puces, place du marché, pour apprendre à les réparer avec des bénévoles réparateurs. Konk Ar Lab
KAL
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