Repair Café au Troc et puces, Place du marché Kerandon, Concarneau

Informations pratiques

Repair Café au Troc et puces Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché Kerandon Finistère

Entrée libre, don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Place du marché Kerandon Place du Marché concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne

Apportez vos objets en panne ou cassés au Troc et Puces, place du marché, pour apprendre à les réparer avec des bénévoles réparateurs. Konk Ar Lab

KAL