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Repair Café au Troc et puces, Place du marché Kerandon, Concarneau

samedi 12 septembre 2026 · Place du marché Kerandon · Concarneau

Repair Café au Troc et puces, Place du marché Kerandon, Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Place du marché Kerandon
Adresse
Place du Marché concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif
Entrée libre, don libre

Repair Café au Troc et puces Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché Kerandon Finistère

Entrée libre, don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Place du marché Kerandon Place du Marché concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Apportez vos objets en panne ou cassés au Troc et Puces, place du marché, pour apprendre à les réparer avec des bénévoles réparateurs. Konk Ar Lab

KAL

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