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Repair café aux Pradettes, 5 Rue Yves Rouquette, Toulouse

Repair café aux Pradettes, 5 Rue Yves Rouquette, Toulouse samedi 9 mai 2026.

Lieu : 5 Rue Yves Rouquette

Adresse : 5 Rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse, France

Ville : 31057 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Repair café aux Pradettes Samedi 9 mai, 16h00 5 Rue Yves Rouquette Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

5 Rue Yves Rouquette 5 Rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse, France Toulouse 31057 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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