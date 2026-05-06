Repair café aux Pradettes, 5 Rue Yves Rouquette, Toulouse

Repair café aux Pradettes Samedi 9 mai, 16h00 5 Rue Yves Rouquette Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

5 Rue Yves Rouquette 5 Rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse, France Toulouse 31057 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol