Repair Café La Poz Chaumes-en-Retz
Repair Café La Poz Chaumes-en-Retz jeudi 16 avril 2026.
Chaumes-en-Retz
Repair Café
La Poz Arthon en Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 20:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Lieu où chacun peut venir avec des objets qui ne fonctionnent plus pour les faire réparer, le Repair Café de Chaumes-en-Retz, vous propose de trouver une solution pour réutiliser vos objets en panne ! Rendez-vous chaque 3ème jeudi du mois à Arthon !
Plusieurs réparateurs et réparatrices bénévoles vous proposent ce rendez-vous mensuel pour vous permettre de réparer et réutiliser votre matériel !
L’objectif principal est de promouvoir la durabilité et de réduire les déchets en offrant une seconde vie aux objets
Pratique
les participants doivent apporter des objets propres petits appareils électroménagers, vêtements, bijoux, hifi, ordinateurs, vélos, jouets…
une réparation = une consommation obligatoire
participation libre
le matériel neuf utilisé pour la réparation sera payé à part
pas de réparation de gros matériel
plus d’informations par téléphone
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
La Poz Arthon en Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 12 02 48 laura.durand.aar@gmail.com
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English :
The Repair Café in Chaumes-en-Retz is a place where anyone can bring items that no longer work to be repaired, and find a solution for reusing your broken-down items! See you every 3rd Thursday of the month at Arthon!
L’événement Repair Café Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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