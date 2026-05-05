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Repair Café Colomiers à La Naspe, Maison Citoyenne de la Naspe, Colomiers

Repair Café Colomiers à La Naspe, Maison Citoyenne de la Naspe, Colomiers samedi 20 juin 2026.

Lieu : Maison Citoyenne de la Naspe

Adresse : Maison Citoyenne Naspe, Place de la Naspe, 31770 Colomiers, France

Ville : 31770 Colomiers

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Repair Café Colomiers à La Naspe Samedi 20 juin, 16h00 Maison Citoyenne de la Naspe Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Maison Citoyenne de la Naspe Maison Citoyenne Naspe, Place de la Naspe, 31770 Colomiers, France Colomiers 31770 La Naspe Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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