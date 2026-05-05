Repair Café Colomiers à La Naspe, Maison Citoyenne de la Naspe, Colomiers

Repair Café Colomiers à La Naspe Samedi 20 juin, 16h00 Maison Citoyenne de la Naspe Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Maison Citoyenne de la Naspe Maison Citoyenne Naspe, Place de la Naspe, 31770 Colomiers, France Colomiers 31770 La Naspe Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol