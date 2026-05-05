Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repair Café Colomiers Maison des Transitons Ecologiques, Maison des Transitions Ecologiques, Colomiers

Repair Café Colomiers Maison des Transitons Ecologiques, Maison des Transitions Ecologiques, Colomiers samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Maison des Transitions Ecologiques

Adresse : 1 bis allée de la correze, 31770 Colomiers, France

Ville : 31770 Colomiers

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Repair Café Colomiers Maison des Transitons Ecologiques Samedi 4 juillet, 16h00 Maison des Transitions Ecologiques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Maison des Transitions Ecologiques 1 bis allée de la correze, 31770 Colomiers, France Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

À voir aussi à Colomiers (Haute-Garonne)