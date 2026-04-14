Repair Café de la FRC – EQ Minoteries (Aînés), Espace de quartier Plainpalais, Genève

Repair Café de la FRC – EQ Minoteries (Aînés) Samedi 28 novembre, 10h00 Espace de quartier Plainpalais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Sur notre stand, vous trouverez un endroit favorable aux échanges d’informations et de bonnes pratiques. Vous pourrez également y amener vos objets défectueux (électroménagers, électronique domestique, jouets et autres) pour les faire réparer ou pour apprendre à les réparer sous la houlette de nos techniciens bénévoles, afin de leur donner une seconde vie et économiser les ressources. Les objectifs sont d’ordre économique (réparer plutôt que racheter), écologique (réparer plutôt que jeter) et social (promouvoir l’entraide et l’échange). Manifestation gratuite (hors pièces de rechange, à apporter soi-même) et ouverte à tous, sans inscription. Organisation : FRC Genève, avec le soutien de l’État de Genève et des Communes genevoises.

Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 41224189760 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-plainpalais/

Réparation gratuite d’objets du quotidien

FRC