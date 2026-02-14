Repair Café, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Repair Café 27 avril – 16 décembre Forum des Sciences Nord

La Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café au forum des sciences animé par les bénévoles Repair Café.

Réparer plutôt que jeter : petits électroménagers et objets du quotidien sont diagnostiqués avec vous par des bénévoles passionnés. Une démarche conviviale, économique et écologique pour gagner en autonomie et prolonger la durée de vie des objets.

Inscription non obligatoire : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Forum des Sciences 1 place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord Hauts-de-France

