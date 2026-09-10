Informations pratiques

Repair Café Jeu de Paume Rennes 21 octobre 2026 – 16 juin 2027 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-21T18:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-16T20:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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