Repair Café Jeu de Paume Rennes
mercredi 21 octobre 2026 · Jeu de Paume · Rennes
Informations pratiques
Repair Café Jeu de Paume Rennes 21 octobre 2026 – 16 juin 2027 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-21T18:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-16T20:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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