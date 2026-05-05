Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers
Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers samedi 30 mai 2026.
Repair Café Samedi 30 mai, 14h00 Mairie de Colomiers Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Les bénévoles de l’association Repair café vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).
C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !
Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous
Repair Café
Ne jetez plus vos appareils en panne, réparez-les avec l’aide de bénévoles : électroménager, téléphonie, audiovisuel… Atelier gratuit et ouvert à tous.
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14h-18h
Détails sur le lieu: Maison citoyenne des Ramassiers, allée Georges Brassens
Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://repaircafecolomiers.org/ »}, {« link »: « https://www.repaircafecolomiers.org »}]
Maison citoyenne des Ramassiers, allée Georges Brassens Colomiers Synchro