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Repair café numérique Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes

lundi 26 octobre 2026 · Pôle associatif Séraphine de Senlis · Nantes

Repair café numérique Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Pôle associatif Séraphine de Senlis
Adresse
2 rue de Vancouver 44300
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre Prix Libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-26 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Prix libre Prix Libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

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Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes 44300


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