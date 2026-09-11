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Repair café numérique Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes
jeudi 26 novembre 2026 · Pôle associatif Séraphine de Senlis · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Prix libre Prix Libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!
Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes 44300
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