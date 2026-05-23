Repair Café Ossau durable Tiers lieu Le Cocotier(s) Arudy

Arudy

Repair Café Ossau durable

Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Agir pour l’environnement commence souvent par des gestes concrets, à portée de main. Redécouvrez le plaisir de réparer vos appareils au lieu de les jeter, en identifiant les pannes simples et en prolongeant la durée de vie de vos objets. Un atelier participatif encadré par La Chariotte Répare , en partenariat avec la CCVO et le tiers lieu Le Cocotier(s). Inscriptions nécessaires. .

Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

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English : Repair Café Ossau durable

L’événement Repair Café Ossau durable Arudy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées