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AGENDA · Saint-Pierre-Bois

Repair Café Saint-Pierre-Bois

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Pierre-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Salle d activité
Ville
67220 Saint-Pierre-Bois
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saint-Pierre-Bois

Repair Café

Salle d activité Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés.   .

Salle d activité Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00  mjcrepaircafe.giessen@gmail.com

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English :

L’événement Repair Café Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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