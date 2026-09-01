Repair Café Saint-Pierre-Bois
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Pierre-Bois
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bois
Repair Café
Salle d activité Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .
Salle d activité Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com
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English :
L’événement Repair Café Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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