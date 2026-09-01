Informations pratiques

Saint-Pierre-Bois

Repair Café

Salle d activité Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .

Salle d activité Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com

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English :

L’événement Repair Café Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé