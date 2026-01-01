REPAIR CAFÉ

1 place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 17:30:00

fin : 2026-03-04 20:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01

Atelier réparation

Le Repair Café est un lieu où des personnes ayant un objet cassé ou en panne rencontrent des bénévoles-bricoleurs qui vont les aider à remettre cet objet en état de marche. Les bricoleurs sont tous bénévoles, et la réparation est à la libre participation. .

1 place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Repair workshop

L’événement REPAIR CAFÉ Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-12-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre