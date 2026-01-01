REPAIR CAFÉ Sucé-sur-Erdre
REPAIR CAFÉ Sucé-sur-Erdre mercredi 7 janvier 2026.
REPAIR CAFÉ
1 place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 17:30:00
fin : 2026-03-04 20:00:00
Date(s) :
2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01
Atelier réparation
Le Repair Café est un lieu où des personnes ayant un objet cassé ou en panne rencontrent des bénévoles-bricoleurs qui vont les aider à remettre cet objet en état de marche. Les bricoleurs sont tous bénévoles, et la réparation est à la libre participation. .
English :
Repair workshop
