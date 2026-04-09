Repair café textile L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 25 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

L’Atelier ouvre ses portes de 14h à 17h pour le lancement de son tout premier repair café textile.

Chacun·e peut venir avec un vêtement à réparer, même sans compétence en couture : bouton à recoudre, ourlet, trou à repriser… Des bénévoles accompagnent les participant·es pour apprendre à réaliser ell·es·eux-mêmes ces réparations, grâce au matériel et aux machines mis à disposition. Pensé comme un moment convivial, ce temps d’échange autour d’un café invite également à réfléchir aux enjeux du textile et à adopter des pratiques pour prolonger la vie de nos vêtements tout en renforçant la cohésion sociale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00

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L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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