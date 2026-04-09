Repair café textile L’Atelier de La Belle Déchette Rennes
Repair café textile L’Atelier de La Belle Déchette Rennes samedi 25 avril 2026.
Repair café textile L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 25 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
L’Atelier ouvre ses portes de 14h à 17h pour le lancement de son tout premier repair café textile.
Chacun·e peut venir avec un vêtement à réparer, même sans compétence en couture : bouton à recoudre, ourlet, trou à repriser… Des bénévoles accompagnent les participant·es pour apprendre à réaliser ell·es·eux-mêmes ces réparations, grâce au matériel et aux machines mis à disposition. Pensé comme un moment convivial, ce temps d’échange autour d’un café invite également à réfléchir aux enjeux du textile et à adopter des pratiques pour prolonger la vie de nos vêtements tout en renforçant la cohésion sociale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00
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L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
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