Tourcoing

Repair Café

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai, de 14h à 18h, se déroule à la maison Folie hospice d’Havré un Repair Café !

Participez à un moment d’échange et de partage avec l’association Le Jardin des Bennes ! Apportez vos objets du quotidien, notamment vos jeux vidéo, et venez réparer plutôt que les jeter. Un atelier convivial pour prolonger la durée de vie de vos équipements et adopter des gestes plus durables.

Samedi 23 mai, de 14h à 18h, se déroule à la maison Folie hospice d’Havré un Repair Café !

Participez à un moment d’échange et de partage avec l’association Le Jardin des Bennes ! Apportez vos objets du quotidien, notamment vos jeux vidéo, et venez réparer plutôt que les jeter. Un atelier convivial pour prolonger la durée de vie de vos équipements et adopter des gestes plus durables. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

On Saturday May 23rd, from 2pm to 6pm, a Repair Café will be held at the Maison Folie Hospice d’Havré!

Join the Le Jardin des Bennes association for a moment of exchange and sharing! Bring your everyday items, including video games, and come and repair them rather than throw them away. A friendly workshop to extend the life of your equipment and adopt more sustainable practices.

L’événement Repair Café Tourcoing a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme