Repair café Trémentines Nuaillé
Repair café Trémentines Nuaillé samedi 28 février 2026.
Repair café Trémentines
Place Hubert Cassin Nuaillé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-06-27
Ne jetez plus et réparons ensemble vos objets du quotidien ! .
Place Hubert Cassin Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repair café Trémentines Nuaillé a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme du Choletais