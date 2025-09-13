Samedi Famille Nature Nuaillé

Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 27 juin 2026.

Samedi Famille Nature

1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les secrets de l’Étang

​

Venez plonger au cœur de la vie secrète de l’Étang !

Entre nénuphars et roseaux, partez à la rencontre des grenouilles acrobates, des libellules aériennes et des petites bêtes aquatiques qui peuplent ce monde miniature. .

1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Samedi Famille Nature Nuaillé a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Choletais