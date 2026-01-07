Repair couture Médiathèque de la Canopée Paris

Un repair couture : Bouton décousu, trou dans une manche, ourlet à refaire…Venez avec vos vêtements et accessoires textiles pour leur donner une seconde vie.

Gratuit, Entrée libre

A partir de 16 ans

Ateliers réalisés grâce à nos partenaires locaux : La Ressourcerie l’Alternative et la Régie de Quartier de Paris Centre

Dans le cadre du temps fort « vêtement » des bibliothèques de la ville de Paris, la médiathèque vous propose de venir réparer tous vos vêtements ou presque !

Le samedi 20 juin 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



