Repair couture Médiathèque de la Canopée Paris samedi 20 juin 2026.
- Un repair couture : Bouton décousu, trou dans une manche, ourlet à refaire…Venez avec vos vêtements et accessoires textiles pour leur donner une seconde vie.
Gratuit, Entrée libre
A partir de 16 ans
Ateliers réalisés grâce à nos partenaires locaux : La Ressourcerie l’Alternative et la Régie de Quartier de Paris Centre
Dans le cadre du temps fort « vêtement » des bibliothèques de la ville de Paris, la médiathèque vous propose de venir réparer tous vos vêtements ou presque !
Le samedi 20 juin 2026
de 14h30 à 16h30
Public adultes. A partir de 16 ans.
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
