Repas à thémes repas Mexicain La Jonchère-Saint-Maurice
vendredi 10 juillet 2026 · La Jonchère-Saint-Maurice
Informations pratiques
La Jonchère-Saint-Maurice
Repas à thémes repas Mexicain
48 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Repas qui se déroule dans une ambiance conviviale et un cadre atypique. Vous pouvez discuter avec le cuisinier qui partage votre repas ainsi que les autres convives (10 personnes en tout), une belle façon de faire connaissance ! Au menu tetelas (crêpes de maïs aux haricots), poulet au mole negro (sauce chocolat) et son riz à la mexicaine, torta de cielo (gâteau mexicain cuisiné avec des cacahuètes). Petite information qui a son importance il y a du piment dans la cuisine mexicaine ! .
48 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 21 53
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English : Repas à thémes repas Mexicain
L’événement Repas à thémes repas Mexicain La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin
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