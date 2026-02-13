Marché nocturne La Jonchère-Saint-Maurice
Marché nocturne La Jonchère-Saint-Maurice samedi 8 août 2026.
La Jonchère-Saint-Maurice
Marché nocturne
14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Lors de cette soirée, le centre du bourg dresse ses tables et ses bancs pour régaler sur place les gourmands à la recherche de savoureux produits du terroir. Les fermes Salto (maraichage bio), Chevaliers noirs (cochons cul-noir et gascon), Higlands (vaches) ; les fromagers Lait Secrets des Sources (vaches), la Biquette Bleue (chèvres) ; les commerces pizzeria Fontana (burgers limousins, pizzas), boucherie Lacheny (entrecôtes), boulangerie Boulle Ange (pains, desserts) ; miellerie Guilbert ; viticulteur Jolis Bois (vins de Bergerac) ; buvette de l’ADAJ avec sa fameuse bière pression de la Brâm entre autres… Soirée animée avec tout le talent de l’orchestre musette et de variétés de Daniel Couturier. De la convivialité et du plaisir qui vous sont offerts à profusion… à savourer sans modération. .
14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin
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