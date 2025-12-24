Trail et course nature La montée du KAO

Stade La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Course nature dans les monts d’Ambazac, 95% de chemins. Nouveaux circuits pour plus de plaisir ! Les trails kaoliniers 25 km, 1000 D+ ; la rigoleuse 13 km 500 D+ ; le petit KAO 6 km 250 D+. La randonnée allure libre 12 km 320 D-. Courses enfants. .

Stade La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 60 94 17 lga87240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail et course nature La montée du KAO

L’événement Trail et course nature La montée du KAO La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2025-12-25 par OT Monts du Limousin