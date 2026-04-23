Exposition vente Art et artisanat Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice

La Jonchère-Saint-Maurice

Exposition vente Art et artisanat

Salle des fêtes 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-16

Poussez les portes de la belle salle des fêtes du bourg pour découvrir de riches et nouvelles créations. Les bénévoles de l’Association pour le Dynamisme et l’Animation de La Jonchère vous y accueillent avec grand plaisir. Il y aura même des nocturnes le samedi 18 juillet et 9 août. Plus de 25 créateurs et artisans vous proposent une large gamme de produits et tout leur savoir-faire savons, parfums, bijoux, émaux, bois, porcelaine, minéraux, sacs, cartonnage, papeterie, décorations diverses, cuir, poterie et bien d’autres… .

Salle des fêtes 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr

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English : Exposition vente Art et artisanat

L’événement Exposition vente Art et artisanat La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin