Exposition vente Art et artisanat Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice
Exposition vente Art et artisanat Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice jeudi 16 juillet 2026.
La Jonchère-Saint-Maurice
Exposition vente Art et artisanat
Salle des fêtes 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-16
Poussez les portes de la belle salle des fêtes du bourg pour découvrir de riches et nouvelles créations. Les bénévoles de l’Association pour le Dynamisme et l’Animation de La Jonchère vous y accueillent avec grand plaisir. Il y aura même des nocturnes le samedi 18 juillet et 9 août. Plus de 25 créateurs et artisans vous proposent une large gamme de produits et tout leur savoir-faire savons, parfums, bijoux, émaux, bois, porcelaine, minéraux, sacs, cartonnage, papeterie, décorations diverses, cuir, poterie et bien d’autres… .
Salle des fêtes 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr
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English : Exposition vente Art et artisanat
L’événement Exposition vente Art et artisanat La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin
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