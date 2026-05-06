Festivités du 14 juillet Stade Albert Gerardin La Jonchère-Saint-Maurice

La Jonchère-Saint-Maurice

Festivités du 14 juillet

Stade Albert Gerardin Rue de la Poste La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion des festivités du 14 juillet, très beau spectacle pyrotechnique avec reflets sur le plan d’eau de La Jonchère-Saint-Maurice à 22h30 ! Entre 16h et 20h, des jeux en famille, ou entre amis, sur des structures gonflables ou jeux d’adresse. A partir de 18h, danse country grâce à Miss and the Old man river, puis pop rock années 70, 80, 90 avec Sofia Rafineto, Patrice Mege et Stefan Luan, avant de poursuivre la soirée avec DJ Denis jusqu’à 1h du matin. .

Stade Albert Gerardin Rue de la Poste La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 83 68 52 theret.catherine@orange.fr

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English : Festivités du 14 juillet

L’événement Festivités du 14 juillet La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Monts du Limousin