Repas à théme roulé, roulé, roulé La Maison des Feix La Jonchère-Saint-Maurice

La Maison des Feix 48 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Venez passer un moment conviviale dans lieu atypique avec une cheminé ouverte, dégustez un repas à thème unique, confectionner avec des produits de la région. La cuisine est fait maison, le chef vous sert et mange avec vous. Au menu roulé de pommes de terre, roulé aux fruits rouges. .
La Maison des Feix 48 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 21 53 lamaisondesfeix@free.fr
